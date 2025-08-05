Türk güreşinin efsanelerinden, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül adına Ankara’da rekor katılımla düzenlenen Karakucak Güreşlerinde Çorumlu bir güreşçi daha şampiyon oldu.

Keçiören Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı’nda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen güreşlerde 81 ilden 2.200 pehlivan mücadele ederken, İskilipli güreşçilerden Yunus Emre Battal gençler 60 kiloda, Ferhat Yiğit ise yine gençler 65 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmuşlardı.

Organizasyonda, Çorumlu güreşçilerden üç şampiyonluk daha geldi. İl Milli Eğitim Spor Kulübü güreşçilerinden Halit Kılıç minikler 45 kiloda, Ömer Faruk Özdemir yıldızlar 80 kiloda, İskilipli güreşçi Enes Kavlu ise yıldızlar 70 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldular. Şampiyon olan sporcular aynı zamanda 120’şer bin lira para ödülünün de aldılar.