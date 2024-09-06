Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) sembolik açılışını Sivas'ta yaptığı Tüzük Kurultayı’nın resmi açılışı bugün yapılıyor. Kurultayda, Çorum İl Örgütü’nden 8 delege yer alıyor.

Ankara’da başlayacak CHP Tüzük Kurultayı'nda Çorum adına İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Özgür Kılıç, Kenan Sir, Burçin Solmaz Polat, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal ve Celal Uysal katılacak.

“İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” adı altında yapılacak Tüzük Kurultayı'na sadece delegeler ile onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar davet edildi. Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in seçilmesi beklenen kurultay, Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Ardından da uzun zamandır tartışılan tüzükte, önemli değişiklikler yapılacak.

Tüzük Hazırlık Komisyonu'nun çalışmasına göre CHP tüzüğünde 20’ye yakın maddede değişiklik bekleniyor. Bu kapsamda, Genel Sekreter güçlendirilecek. Kurultaylarda genel başkan aday gösterilmeyecek ancak istemesi durumunda aday olacak. Genel başkan adaylarının da delegenin yüzde 5 imzasıyla aday olabilmesi aday olacakların da en fazla yüzde 10 imza ile başvurusu yapabilmeleri sağlanacak.

Tüzük taslağına göre hâkim denetiminde ön seçim zorunlu olmaktan çıkarılıyor. Örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması ve örgüt denetiminde aday yoklamasının da dahil edildiği karma bir sistem öngörülüyor. Ancak parti içinde bir grup, hâkim denetiminde ön seçimin esas alınması gerektiğini savunuyor.

Tüzük taslağında, başta milletvekilliği olmak üzere bir kişinin parti kurullarında en fazla 3 dönem üst üste görev alabileceği ancak ön seçime girenler için bu koşulun aranmayacağı öngörülüyor. Tüzük değişikliğinin ardından haftasonu ise parti programında değişiklik hazırlığına dönük çalıştaylar düzenlenecek.

FOTO ARŞİV: Çorum delegeleri İl Başkanı Dinçer Solmaz ile beraber 18 Ekim 2023 tarihinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilmişti.

Editör: HABER MERKEZİ