9 Şubat 2023 tarihinde kaybettiğimiz, 10 Şubat’ta ise toprağa verdiğimiz Adnan Türkoğlu, tüm Çorum halkını ve sevenlerini üzüntü içerisinde bırakmıştı. Türkoğlu, 10 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 11.00’de Ulu Mezarlıktaki mezarı başında ailesi ve sevenleri tarafından anılacak.

1 yıl önce aramızdan ayrılan Türkoğlu için Miraç Kandili gecesi Emre Camii’nde Kur-an’ı Kerim tilaveti ve Medlid-i Şerif okutulmuştu.

1991–1995 yılları arasında 4 yıl süreyle Çorum milletvekilliği yapan ve bu dönemde Çorum’a kazandırdığı birçok eserle Çorum’un efsaneleri arasına adını yazdıran Adnan Türkoğlu’nun “Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu” isimli kitabı da Burhan Buruk tarafından yazılmış ve okuyucuları ile buluşturulmuştu.