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ÇORUM HABER’in Çorum’un değil Türkiye’nin sayılı gazetelerinden biri olduğunu belirten İsmail Aygün, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlılıktan hiç ayrılmayan Mehmet Yolyapar’ın da Çorum için bir şans olduğunu vurgulayarak, “Mehmet Yolyapar, Atatürk milliyetçisi, demokrat, çağdaş, laik kişiliği ile bütün Çorum’un gönlünde yer edinmiş, değeri tartışılmaz bir kanaat önderi. Çorum için şimdiye kadar çok şeyler yaptı, daha da yapacağı çok şeylerin olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.