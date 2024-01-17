Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 Ocak saat 01.11’de gerçekleşecek fırlatma töreni öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı. Türk astronotu Alper Gezeravcı’nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra bileti için "Gurur Duy Türkiye" sosyal medya etiketi kullanırken, "Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gururunu paylaşıyorum" ifadelerine yer verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya adresi X üzerinden "Uzay hatırası" paylaşımını yaptı.