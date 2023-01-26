Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerinin hoş tutulması gerektiğini belirten Ulaş Tokgöz, “Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, refah ve birlik, beraberlik duygularımızın daha da öne çıktığı, manevi dünyamızda önemli bir yeri bulunan Regaip Kandilini kutluyor, her türlü istismar, sömürüden uzak, insanca ve hakça bir hayat ile gönül dünyamızın daha çok huzur bulacağı Regaip Kandilinin ülkemize, İslam dünyasına ve Çorum’umuz ile tüm insanlığa esenlik, barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğini kaydeden Tokgöz, “Sevgili Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Alemi’nin Regaip Kandilini kutluyor ve dualarda buluşmayı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

