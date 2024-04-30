Çorum’un saygın kişiliklerinden, udi Nazif Özkurşunlu (62) ani gelişen bir rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede hayatını kaybetti.

Çorum eski Vali Şoförü, merhum Arif Özkurşunlu’nun oğlu, Canan Terlemez’in kardeşi, merhum Dr. Sedat Terlemez’in kayınbiraderi, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Nuran Köse Özkurşunlu’nun eşi, Ece ve Ege Özkurşunlu’nun babaları, Ziraat Mühendisi Gülseven Köse ve Avukat Yılmaz Köse’nin damatları, Özel İdare’den emekli Nazif Özkurşunlu’nun cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazına Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ahmet Ahlatcı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, eski DSİ Müdürü Ertuğrul Soyocak ve eğitimciler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi