1 Mayıs gününün barış, kardeşlik ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını dileyerek birlik ve beraberlik duyguları içerisinde huzurlu bir şekilde kutlanmasını temenni eden Vali Zülkif Dağlı tüm emekçilere sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir hayat dileğini de vurguladı.

Çorum Valisi Dağlı yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; emeğin, alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgeleştiği gündür. En kutsal kazanç; alın teri ile kazanılan, helal kazançtır. Bizler, insana değer veren, emeğe saygı duyan işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız.

Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve ekonomide belirlenen hedeflere ulaşılmasında işçi ve emekçilerimizin katkıları büyük önem taşır. Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları, devletimizin önem ve öncelik verdiği konular arasında yer almaktadır.

Bu anlamlı günün barış, kardeşlik ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyor, birlik ve beraberlik duyguları içerisinde huzurlu bir şekilde kutlanmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan tüm işçi kardeşlerimizin "Emek ve Dayanışma Günü" nü kutluyor; aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir hayat diliyorum.

Editör: Haber Merkezi