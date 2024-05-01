*** Bugün 1 Mayıs…İşçi Bayramı…Emekçilerin Dayanışma Günü…En yüce değer olan emeğin, öneminin bir kez daha vurgulanacağı, alın terinin kutsanacağı, “emeğe saygı” çerçevesinde toplumsal dayanışma mesajlarının verileceği gün…

*** Cumhuriyet tarihi boyunca kutlanagelen 1 Mayıs, bugün bir kez daha çalışanın sesini ve “insanca yaşam” talebini alanlara taşıyacak. Ülkemizin dört bir yanında ve o arada Çorum’da emekçilerin gür sesi yankılanacak. Elbette emek dostlarının da destekleriyle…