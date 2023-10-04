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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Eylül dış ticaret rakamlarını Bursa’da açıkladı. Bolat, “Eylül ayında, ihracatımız yüzde 0,3 lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşmış olduk. Temmuz ve Ağustos ayında da bu rakam en yüksek rakamdı” dedi.

2023 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, %0,3 oranında artarak 22 milyar 670 milyon dolar,

İthalat, %14,1 oranında azalarak 27 milyar 658 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, %8,2 oranında azalarak 50 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.



2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

İhracat, %0,3 oranında azalarak 187 milyar 464 milyon dolar,

İthalat, %1,3 oranında artarak 274 milyar 755 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, %0,6 oranında artarak 462 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir)