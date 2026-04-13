Son iflas otomotiv sektöründen geldi. Avrupa pazarında yüksek teknolojili jant üretimiyle öne çıkan ‘Arceo’ markasının sahibi Arıcıoğlu Otomotiv iflas etti. Konkordato başvurusunda bulunan ve yeniden yapılandırma sürecine giren firma mali yapısını toparlayamadı.

Artan üretim maliyetleri ve bozulan nakit akışına yenik düşen firma hakkında iflas kararı verildi.

Arıcıoğlu Otomotiv, geçen yıl yaşadığı finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme tarafından şirketin mali yapısının incelenmesine karar verildi. Şirkete verilen mühlet sürecinde şirketin borçlarının yapılandırılması ve faaliyetlerin sürdürebilir hale getirilmesi amaçlandı. Ancak konkordato sürecinden beklenen sonuç çıkmadı. Maliyetleri giderek artan şirket yaşadığı finansal sorunlardan kurtulamadı. Finansmana yaşanan erişim güçleri şirketin üretim ve tedarik zincirine darbe vurdu. Mahkeme, şirketin iflasını açıkladı.