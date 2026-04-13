Çorum’un ulaşım altyapısı açısından önemli projelerinden biri olan Sungurlu-Alaca-Tokat yolu için çalışmaların yeniden başlayacağı bildirildi.

Bir süredir ara verilen yol projesinin hızlandırılması amacıyla Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer ve İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, AK Parti Çorum Milletvekili Avukat Oğuzhan Kaya’yı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret etti. Görüşmede, yol çalışmasının yeniden başlatılması ve sürecin hızlandırılmasına yönelik talepler iletildi.

Yapılan görüşmelerin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından proje aşamasında sona gelindiği ve kısa süre içerisinde yapım aşamasına geçileceği ifade edildi.

Bölge ulaşımı açısından büyük önem taşıyan projenin tamamlanmasıyla birlikte, Sungurlu, Alaca ve Tokat hattında ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK