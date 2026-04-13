İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımsal amaçlı kooperatiflere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş başkanlığında, il müdür yardımcıları ve teknik personelin katılımıyla düzenlendi. Programda merkez ilçede faaliyet gösteren kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine önemli uyarılar yapıldı.

Toplantıda, Kooperatif Bilgi Sistemi’ne veri giriş süreçleri detaylı şekilde anlatılırken, belirlenen takvimin titizlikle takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, 26 Nisan 2026 tarihine kadar veri girişlerinin tamamlanmaması halinde adli ve idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Ayrıca kooperatiflerin anasözleşme intibaklarını en geç 26 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı.

Toplantı kapsamında kooperatiflerin geliştirebileceği proje önerileri de ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR