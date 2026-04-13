Proaktif Fuarcılık Başkanı Hüseyin Şahin, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kerman ile Genel Sekreter Adem Özmısır da hazır bulundu.

Ziyarette, Çorum TSO Fuar Merkezi’nde önümüzdeki dönemde düzenlenecek organizasyonlar ele alındı. Hüseyin Şahin, 16-19 2026 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknolojileri Fuarı ile 23-26 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek Evlilik, Güzellik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, 13-16 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Çorum Mobilya, Dekorasyon ve İnşaat Yapı Fuarı’na verilen desteklerden dolayı TSO Başkanı Başaranhıncal’a plaket takdim edildi.

