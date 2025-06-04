Çorum Türkiyem İlkokulu’nda 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılını başarıyla tamamlayan 4. sınıf öğrencileri için anlamlı bir mezuniyet töreni düzenlendi. Coşku ve duygusal anların bir arada yaşandığı törene, öğrenciler, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından 4/A Sınıf Öğretmeni İdris Mert, 4/B Sınıf Öğretmeni Gülay Kayar ve 4/C Sınıf Öğretmeni Dilek Yalçın’ın önderliğinde sahne alan öğrenciler, duygu dolu anlar yaşattı.

Sınıf öğretmenleri yaptıkları konuşmalarda öğrencilerine olan gururlarını dile getirirken, onların ortaokul hayatlarında da başarılarının devamını diledi. Törende öğrenciler için hazırlanan plaketler takdim edilirken, aileler de bu özel anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kutlama, mezuniyet pastasının kesilmesi ve öğrencilerin kep atma seremonisiyle sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan tören, öğrenciler için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.