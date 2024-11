Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Türkiye'de sanal kumar ve bahis bağımlılığının pandemiden sonra artış gösterdiğini belirterek, "Geçen sene danışmanlık merkezlerine 17 bin başvuru varken bu sene 34 bin başvuru aldık. Bu sadece buz dağının görünen kısmı. Çok daha büyük risk altında bir grubumuz var. Kumarla alakalı endüstri, dört koldan insanımızı etkilemeye çalışıyor" dedi.

Dijital teknolojilerin gelişmesiyle artış gösteren sanal kumar ve bahis bağımlılığı, son dönemlerde aralarında ünlülerin de bulunduğu yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gündeme geldi. Adeta Türkiye'nin kanayan yarası olan sanal kumar ve bahis bağımlılığı, her yaştan bireyi tehdit ediyor.

Sanal kumar ve bahis bağımlılığı, yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumları da derinden etkileyen bir sorun olarak her geçen gün yaygınlaşıyor.

“Bağımsızlık seferberliği çalışmaları sürüyor”

Konuyla ilgili Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlıkla mücadele için çalışmaların sürdüğünü aktararak, şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği gibi bağımlılıkla alakalı tehdit her geçen gün büyüyor. Yeni yeni bağımlılıklar hayatımıza girmeye, çocuklarımızı gençlerimizi tehdit etmeye başlıyor. Dolayısıyla biz halihazırda yaptıklarımızın yeterli olmadığını daha ciddi ve daha büyük bir şekilde bu çalışmanın içerisine girmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de her sokağı, her mahalleye girmekle alakalı bir plan kurguladık. Özellikle sokaklarımızdaki mahallelerimizdeki toplumun önderlerini bu sistem içerisine dahil edip, bağımlılıkla alakalı sorumluluğumuzu paylaşımlar, bağımlılıkla alakalı mücadelemizde bize yardımcı olsunlar diye bir proje yaptık. Bu projemizin adına da ‘Bağımsızlık seferberliği' adını verdik. Seferberlikte herkes sorumluluğu paylaşır. Herkes eline taşın altına koyar, gücünün yettiğince elinden geleni yapmış olur. O yüzden biz bu noktada bağımlılıkla mücadele konusunda çocuklarımız, gençlerimiz bu kadar risk altındayken mahallemizdeki, sokağımızdaki bütün büyüklerimizin desteklerini bekliyoruz.”

“BAĞIMLILIĞA ULAŞMA ARAÇLARI KOLAYLAŞTI”

Bağımlılığa ulaşma araçlarının çok kolaylaştığını ve kontrolün imkansız hale geldiğine değinen Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Arzla mücadele anlamında çok büyük adımlar atıldı. Özellikle İçişleri Bakanlığı, arzla mücadele konusunda destan yazıyorlar. Her geçen gün daha fazla arzla mücadele konusunda mesafe kat ediliyor. Ancak asıl olan meselelerden bir tanesi arzla mücadele olduğu kadar, taleple mücadele. Çünkü bağımlılığa ulaşma araçları çok kolaylaşmış oldu. Kontrol etmesi imkansız hale geldi. Bir de davranışsal bağımlılık artmaya başladı. Davranışsal bağımlılığı da bir yere kadar kesebiliyorsunuz, bir yerden sonra insanlar bir şekilde yolunu bulmaya başlıyorlar. O yüzden Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak biz talebi azaltmak noktasındayız. Yani insanları bilgi beceri anlamında güçlendirelim ve bağımlılığa başlamasınlar, bulaşmasınlar, bulaşmamaları, başlamamaları için ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi, beceriyi kazansınlar istiyoruz” diye konuştu.

“Pandemiden sonra sanal kumar ve bahis bağımlılığı arttı”

Sanal kumar ve bahis bağımlılığının da ciddi noktalara geldiğini aktaran Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Bu konuda çalışma yapıyoruz. Bu sanal kumar meselesi ciddi olarak karşımızda duruyor. Normal fiziken gidilip kumar oynanması zaten yasak. Bu bir bağımlılık, bir hastalık. İnsanın her anlamda yıkımına sebep olan büyük bir problem. Pandemiden sonra bu problemin toplumumuzda arttığını görüyoruz. Türkiye'nin her yerindeki Yeşilay danışmanlık merkezlerinde normalde geçen sene 17 bin başvuru varken bu sene başvurusu sayısı 34 bine çıktı. 2 kat artmış oldu. Dolayısıyla bu çok ciddi bir dalganın, tehdidin karşımızda olduğunu gösteriyor. Bize gelen danışanlarımız en son noktada olanlar. Bu gelenler buz dağının görünen kısmı. Altta çok daha büyük risk altında bir grubumuz var. Kumarla alakalı endüstri dört koldan insanımızı etkilemeye, anı almaya çalışıyor. Adına bahis diyorlar, talih oyunu, şans oyunu diyorlar. Ancak bu ne oyundur, ne şanstır, ne de talihtir. Bu kumardır. İnsanı her yönden yıkar. O nedenle insanlarımız daha fazla vakit geçmeden bize başvursunlar” dedi.

Öte yandan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay danışmanlık merkezlerine başvuran bağımlıların tedavi olduktan sonra normal hayatlarına dönebildiğini açıkladı.

