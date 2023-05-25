Kamuda çalışan sözleşmeli memura kadro verilmesini içeren kanun teklifi geçtiğimiz şubat ayında TBMM’de görüşülerek kabul edilmişti. Kanun kapsamında kadroya alınan Çorum Belediyesi memurları, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Başkan Aşgın, Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin ve sendika yöneticilerinin katıldığı ziyarette kadro alan belediye memurları tebrik etti.

“BÜTÜN BİRİMLERİMİZDE BAŞARI HİKÂYELERİ YAZIYORUZ”

Çorum Belediyesi olarak güzel işlere imza attıklarını dile getiren Başkan Aşgın “Bütün birimlerimizde başarı hikâyeleri yazıyoruz. Çok canlı, dinamik, aşkla çalışan personelimiz var. Bütün personelimiz görevinin bilinciyle şehrimizi güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyorlar. Çorum Belediyesi diğer illerden çok daha farklı bir yerde. Nerde bir iş var adeta işin peşinde koşup tamamlayan bir çalışma ekibimiz var. Bütün birimlerimizi hizmet noktasında başarılı buluyorum. Yapılan anketlerde, genel itibariyle belediyemizin bütün birimleriyle ilgili memnuniyet söz konusu.” dedi.

“BELEDİYEMİZ DÜRÜSTLÜKLE ANILIYOR”

Çorum Belediyesi’nin dürüstlükle, ahlakla ve erdemle anıldığını söyleyen Başkan Aşgın “Bu bizim için son derece kıymetlidir. Bu ay mecliste görüşülen kesin hesap raporumuzda CHP grubu da dahil olmak üzere meclisimizin tamamının kabul oyu vermesi bizim için önemlidir. Bu bize olan güveni gösterir. Bunu tüm ekibimizle birlikte başarıyoruz. Devletini ve şehrini düşünen, gayretli personelimizle yol yürüyoruz. Ahlakla ve erdemle çalışmada Türkiye’de örnek gösterilen bir belediyeyiz.” dedi.