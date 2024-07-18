Sinop aynı zamanda "Türkiye’nin işsizlik oranı en düşük ili" olma başarısını gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı il düzeyinde işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

ORTA KARADENİZ’DE SAMSUN İLK SIRADA

Orta Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, işsizlik oranında ilk sırada yer aldı. Samsun yüzde 9,4 ile Türkiye tahminiyle aynı oranı paylaştı. Bölge illerinden Amasya’da işsizlik oranı yüzde 8,9, Çorum’da yüzde 8,1, Ordu’da yüzde 7,7, Tokat’ta yüzde 6,9, Sinop’ta ise yüzde 4,8 olarak tahmin edildi.

SAMSUN İSTİHDAMDA TÜRKİYE ORTALAMASI ÜZERİNDE

TÜİK, il düzeyinde istihdam oranı 2023 verilerini de açıkladı. Buna göre Türkiye’de istihdam oranı yüzde 48,3, Sinop’ta 51, Ordu’da 50,8, Tokat’ta 50,3, Samsun’da 50,2, Amasya’da 47,4, Çorum’da ise 44,3 olarak kayıtlara geçti.

Editör: İHA AJANS