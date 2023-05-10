Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Boran öncülüğünde yürütülen proje çerçevesinde, grafen katkılı PLA granüllerden üretilen flamentler başta gıda sektörü olmak üzere tüm sektörlerde kullanılabilecek. Plastik ürünlerin yerini alacak grafen katkılı flamentlerden üretimi yapılan ürünler sahip olduğu antimikrobiyal özelliğiyle insan sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırırken, doğayla buluştuğunda çevreye zarar vermeden biyolojik olarak parçalanabiliyor. Proje ile ilgili bilgi veren Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Boran, yenilebilir, doğada kolayca çözülebilen, petrol türevleri plastiklerin yerine onların yerini alacak çok daha kaliteli, özellikli antimikrobiyal özelliğe sahip biyo bazlı grafen katkılı biyopolimerlerin, plastiklerin üretimi üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.



'İstediğiniz ürünlerde kullanılabilecek'

Hitit Üniversitesi yürütücülüğünde sektörde faaliyet gösteren özel bir firma ortaklığıyla Hacettepe, Erciyes ve Bursa Teknik Üniversiteleriyle beraber çalışma yürüttüklerini kaydeden Doç. Dr. Boran, laboratuvar çalışmalarının tamamlanmasıyla ürünün üretimine başladıklarını belirtti. Üremini yaptıkları grafen katkılı PLA granülü kullanarak sanayide bioplastiklerin kullanılabilirliğini araştırmak için flament ürettiklerini anlatan Doç. Dr. Filiz Boran, “Grafen katkılı flamentleri 3D yazıcılara yerleştirerek istediğimiz oyuncaktan, tutun ambalajlama ve dekorasyon ürünlerinde kullanılabilecek biyoplastik üretmeyi başardık. Ürünlerimiz grafen katkılı olması ve antimikrobiyal olması nedeniyle kanserojen ve insan sağılığını tehdit edici unsurlar içermediği için daha sağlıklı. Günlük hayatta tek kullanımlık olan plastik bardak, çatal, bıçaklar petrol türevi ürünler olduğu için doğaya atıldığında doğada yok olmayan malzemelerdir. Bu ürünlere alternatif olarak doğada çözünebilir özellikte ve çevre dostu malzeme elde edilmiştir. İlgili yapı farklı ambalaj üretim alanlarında kullanımı ile ülkemize değer katacaktır. Ayrıca fosil bazlı plastiğin yerini alacak bu çevreci ürünler sağlığımızı da tehdit etmeyecek” dedi.

“Türkiye’de üretimi yoktu, milli bir ürün geliştirdik”

Grafen flamentlerinin Türkiye’de üretiminin olmadığının altını çizen Doç. Dr. Boran, “Bu çok pahalı bir üründü ve yurt dışından ithal ediliyordu. Ancak biz yurt dışından temin etmek yerine Türkiye’de yerli grafen katkılı flamenti çok daha ucuza ürettik. Artık ithal edilmeyecek yerli üretim yapacağız” diye konuştu.

(İHA)