Mesajında AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, "Savaşlardan çıkmış bir ulusun yeniden dirildiği, TBMM'nin kurulmasıyla demokrasi atılımı yapan asil Türk Milleti, yönetim biçimini meclisini kurarak belirlemiştir.

TBMM'yi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve gaziilerimize şükranlarımı sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ve de TBMM'nin kuruluşunun 104. Yıl dönümünü kutluyorum.

Sevgili çocuklar, bu güzel bayram bir ulusun egemenliğini haykırdığı gibi, Türkiye Yüzyılında geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımız için de en büyük gurur kaynağıdır. Zira Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin sorumluluğunu gelecek nesiller olarak sizlere armağan etmiştir.

Geleceğimiz olan siz çocuklarımıza çok çalışarak Türkiye Yüz Yılında ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde dediği gibi Türkiye'yi Muasır Medeniyetler seviyesine ulaştırmak için büyük gayretler düşmektedir.

Hiç Şüphe yok ki, siz çalışkan ve azimli çocuklarımızın omuzlarında Türkiye Dünya'da lider ülke statüsüne kavuşacaktır.

Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bu özel günde mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ