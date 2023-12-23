Türkiye bugün şehitlerine ağlıyor. Irak'ın kuzeyinde yaşanan saldırı ve sonrasında yaşanan çatışmada 6 kahraman Mehmetçik şehit oldu.

Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.



BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan askerler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ile Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşkın'ın fotoğraflarına yer verildi.