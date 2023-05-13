14 Mayıs seçim kampanyasının bugün itibariyle sona ereceğini ve yarın sandığa gidileceğini hatırlatan Yıldız ve Odabaş, “Yaklaşık 2 aylık süreçte çalışmalarımıza destek olan Millet İttifakı’nın bileşenlerine, tüm halkımıza, partililerimize, milletvekili adaylarımıza, aday adaylarımıza, gençlik ve kadın kollarımıza, ilçe başkanlarımıza ve partimizin tüm kademelerine sonsuz teşekkür ederiz. 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçileceğine yürekten inandığımız Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan olarak görev alacak Genel Başkanımız Meral Akşener, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız ve Millet İttifakı’nın önderliğinde hep birlikte güçlü, çağdaş bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.

Seçim kampanyası döneminde Çorum’da muhteşem mitingler düzenleyen Cumhurbaşkanı Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e teşekkür eden Yıldız ve Odabaş, Çorum’da tarihi mitingler düzenlendiğine dikkati çekti.

Yıldız ve Odabaş, yarın yapılacak seçimlerde tüm halkı sandığa davet ederek, “hep birlikte, birleşe birleşe kazanacağız. Şimdi demokrasiye, Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır” dedi.

