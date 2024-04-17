Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin tanıtım çalışmaları sürüyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin doğumları devam ediyor. Bu yıl ilk grup doğumların devam ettiği Kedi Evi Villası'nda, Türkiye güzeli ‘Mia’ isimli kedi de doğum yaptı. İlk doğumunda 5, ikinci doğumunda 4 yavru doğuran Mia, bu kez de iki yavru dünyaya getirdi.

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, ‘Mia’ isimli kedinin güzellik açısından dünya çapında tanından bir hayvan olduğunu belirtti. Mia isimli kediden alındıkları yavruların kendileri için kıymetli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Kedimiz bu yıl da doğum yaptı. Kendisi kadar güzel iki yavru doğurdu. Bu yüzden mutluyuz. Bu yıl üçüncü doğumu oldu. Geçtiğimiz yıl doğurduğu yavruları bu yıl merkezimizde doğum yapacaklar. Aynı nesli merkezimizde artırmaya çalışıyoruz. Annesine en çok benzeyen kedileri de mutlaka damızlık olarak ayırıyoruz” dedi.

Editör: İHA AJANS