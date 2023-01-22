Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) kamu kurumlar ile yaptığı, veri paylaşım protokolleri kapsamında aldığı idari kayıt verilerini kullanılarak işletmelerin kendi mevcut durumu hakkında bilgi edinmesine yönelik hazırladığı “İşletme Değerlendirme Raporu” yayınlandı. Raporda, Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer alan Golonya, işletme net satışlarında Türkiye genelinde sektöründe faaliyet gösteren 168 firma arasında 15'nci, Batı Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren 10 firma arasında ise birinci oldu. İşletme aktif büyüklüğüne göre de, Türkiye genelinde sektöründe yer alan 174 firma arasında 15’nci, Batı Karadeniz bölgesinde ise 10 işletme arasında birinci oldu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlker Tosun, Türk markası olan Golonya’yı uluslararası bir marka yaparak tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediğini vurgulayarak, “Yayınlanan rapor sonuçları bizi mutlu etti. Amacımız markamızı büyütürken istihdamın artırılmasının yanı sıra ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Yola çıktığımızda Türk markası olan Golonya’yı uluslararası bir marka yaparak tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyorduk. Bu hedefimize ulaşmak için adım adımda ilerliyoruz. Bu süreçte başta çalışanlarımız olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.