Ukrayna-Rusya savaşı süresince binlerce Ukrayna vatandaşı ülkemize göç etti. Turkcell'in Ukrayna vatandaşlarına yaptığı özel kampanya ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Yapılan kampanyada, Ukraynalılara yönelik sınırsız internet paketi + 1600 dakika her yöne arama 149 TL iken Türk vatandaşlarına 50+50 GB kotalı internet paketi + 2000 dakika her yöne arama 850 TL olarak fiyatlandırıldı. Bu fiyatlandırmaya tepki sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

Öte yandan Fransa’da 50 GB internet, sınırsız konuşma ve SMS paketi 5,8 Euro (210 TL) iken Türkiye’de Turkcell’de 18 GB internet ve 1.000dk konuşma 500 TL.



BİR BAŞKA TEPKİ DE TÜRKİYE'DEKİ İNTERNET HIZI

Son dönemde telefon kullanıcıların şikayetçi olduğu bir başka konu ise Türkiye'deki mobil operatörlerin ortalama internet hızı. Amerika'da hizmet veren GSM operatörü Verizon'un Chicago’daki internet hızı 1gb/s iken Türkiye'deki GSM şirketlerinin verdiği internet hızı çok yavaş kaldı.

İşte Türkiye'deki GSM şirketlerinin verdiği internet hızı: Turkcell: 57.6 mb/s, Türk Telekom: 28.56 mb/s, Vodafone: 19.58 mb/s