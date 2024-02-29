Bağımsız Çorum Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez’in projelerinden biri de, mülteci sorununa kesin çözüm getirilmesi. Burhan Sönmez, bu konudaki görüşlerini dile getirirken şöyle dedi:

“Mülteci sorunu, ülkemizin geleceğini de büyük ölçüde etkileyecek çok önemli sıkıntılarımızdan biri. Kesin rakamı bile bilinmeyen mültecilerin sayısında sürekli artış olduğu gibi, doğurganlık oranı da çok yüksek.”

“Bu konudaki başlıca kaygılarımızdan biri, yakın bir gelecekte nüfus yapımızın değişmesi ve Türk milletinin azınlığa düşmesi…Böyle bir sonucu asla kabul edemeyiz ve vakit varken böyle bir tehlikeye karşı tedbirimizi almak zorundayız.”

“Çorum’umuzu mülteci sıkıntısından kurtarmak için, elimden geleni yapmaya söz veriyorum. Elbette bunu yaparken, şefkat ve merhameti elden bırakmadan, insani duyarlılıkla sorunu çözmeyi amaçlıyorum.”