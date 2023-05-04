Çorum Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği korosu sanatseverlerle buluştu. Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen THM konserinde salonu dolduran vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı. Birbirinden güzel türküler seslendiren koro üyeleri, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

“TÜRKÜ DİLİ, BİZİM DİLİMİZ”

Konseri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Çorum’da misafir edilen depremzede aileler de izledi. Başkan Aşgın konser sonunda koro şefi Arif Sadeçolak ve koro ekibine çiçek takdim etti. Konserden dolayı koro ekibine teşekkür eden Aşgın “Türkü dili, bizim dilimiz. Bizim medeniyetimiz dili gönül dilidir, o gönül dilinin en güzel ifadesi de türkü dilidir.” dedi.

KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN PROJE HAZIRLANIYOR

Başkan Aşgın konuşmasında kongre kültür merkeziyle ilgili sanatseverlere müjdeli haberler verdi. Küçük salonların Çorum’a yeterli gelmediğini ifade eden Başkan Aşgın, Çorum’a yakışır kongre ve kültür merkezi için proje çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Çimento fabrikası arazisinde uygulayacakları “Yeni Şehir Projesi” kapsamında kongre kültür merkezinin de inşa edileceğini duyuran Başkan Aşgın, “Çok güzel bir proje hazırlıyoruz. Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde konservatuarımız da olacak. Bu yılın sonlarına doğru projemizi hazırlayıp temelini atmayı hedefliyoruz.” dedi.

GECENİN SÜRPRİZİNİ BAŞKAN YARDIMCISI YAĞBAT YAPTI

Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konserin bir de sürpriz solist konuğu vardı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Koro Şefi Arif Sade Çolak’ın ısrarlı davetini kırmayarak sahne aldı. “Uyan Sunam Uyan” adlı türküyü seslendiren Başkan Yardımcısı Yağbat, performansı ile salonu dolduran izleyicilerden alkış aldı. Koro Şefi Arif Sadeçolak, davetlerini geri çevirmeyerek konserde sahne alan Başkan Yardımcısı Yağbat’a teşekkür etti.

KORO, GELECEK HAFTA DA AFŞİN’DE KONSER VERECEK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, THM Korosunun gelecek hafta Afşin’de konser vereceği müjdesini verdi.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Afşin bizim kardeşimiz. Çorum’da ne varsa Afşin’de de o olacak dedik. Bu konseri haftaya Afşin’de de yapacağız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)