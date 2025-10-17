Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Haber Sen Ordu-Çorum-Amasya-Tokat Şubesi Olağan Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığı görevine seçilen Fahri Hancı ve yönetimi mazbata alarak resmen göreve başladı.

Türk Haber Sen Şube Başkanı Hüseyin Parpucu’nun emekliye ayrılması nedeni ile yeniden aday olmadığı kongreye Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu da katılmıştı.

Fahri Hancı’nın tek aday olduğu genel kurulda Türk Haber Sen Ordu-Çorum-Amasya-Tokat Şubesi Yönetim Kurulu; “Rafet Kırcı, Ahmet Çavdar, Zeki Atlı, Emel Yaşar Ettin, Murat Güzeloğlu, Yavuz Yılmaz”; Denetleme Kurulu: “Fatih Kartal, Halil Altunkaya, Doğan Atik, Şerif Yılmaz, Gökhan Seyhan”; Disiplin Kurulu: “Muhsin Alaca, Bülent Yıldırım, Hasan İnce, Ahmet Tayfun Karlıdağ, İlhan Pehlivan” ve Genel Merkez Üst Kurul Delegeleri ise “Mevlüde Çıtak, Zeki Atlı, Murat Güzeloğlu.”dan oluşmuştu.

Muhabir: Haber Merkezi