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Geniş katılımın olduğu törende cumhuriyetin önemine ve değerlerine vurgu yapıldı.



İstiklal Marşı’nın okunması ve çelenk sunumunun ardından törende konuşan Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, kutlu bir mücadele ile elde edilen Cumhuriyetin 100’üncü yaşına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

‘Devletimiz, milli egemenliğimiz, milli irademiz, milli bekamız daim olsun!’ diyen Aydın, açıklamasında şu ifadeler yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti ülküsü; adanmışların, irade gösterenlerin ve inançla harekete geçenlerin şuuru ve muazzam mücadelesiyle yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ülküsü; kurtarıcı ve kurucu iradenin hür, müstakil, tam bağımsız ve millet egemenliğine dayanan bir devlet yönetimi anlayışıyla kurumsallaşmış, milli egemenliğin ve milli bekanın üzerinde hiçbir otoriteyi tanımadığının tüm cihana gösterildiği bir duruşla perçinlenmiş ve bugünlere gelmiştir.”



“SONSUZA DEK KORUYACAĞIZ”

Aydın, Türk eğitimcilerinin cumhuriyeti, tıpkı kuruluş felsefesinde olduğu gibi, ilmin, fennin ve aklın ışığında, demokratik bir izanla daha büyük bir azimle, daha içten bir kararlılıkla ikinci yüz yıla taşıma görev ve sorumluluğunu üsleneceğini vurguladı. Milli beka için yılmadan mücadele edeceklerini kaydeden Aydın şöyle devam etti: “Bizlere; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeyi miras bırakan Başöğretmenimizin izinden, kahraman ecdadımızın emanetini sonsuza dek koruyacak ve daha da güçlendirme azminden geri durmayacağız. Cumhuriyetimizi inşa eden kurtarıcı ve kurucu irade ile Anayasamızda anlamını bulan temel değerler ve milli irade ile husumeti olan, Cumhuriyetimizin birleştirici ve bütünleştirici gücüne bölücülük ve nifak tohumları ekerek zarar vermeye çalışan köhne zihniyetlerin emellerini dün olduğu gibi bundan sonrada boşa çıkaracağız. Tarih şahit olsun ki; naçiz vücutlarımız bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizi kuran aziz ecdadımız emin olsun ki; onu yükseltecek ve yaşatacak olan ve 21. Asrı “Türk Yüzyılı” kılacak olan bizleriz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, fikir ve yol arkadaşlarını, Türk İstiklal ve İstikbali için muazzam bir mücadele veren şühedayı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Azizi ruhları şad olsun. Cumhuriyet bayramımız kurlu olsun.”

(Nurdan AKBAŞ)