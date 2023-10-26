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Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın bu kapsamda yarın (27 Ekim 2023 Cuma) sendika üyesi öğretmenlerin derslere Atatürk kokartı takarak gireceğini açıkladı.

Aydın, “Sendikamızın, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlama programımız çerçevesinde üyelerimiz, kamu çalışanları ve vatandaşlarımızın katılımıyla yine yarın saat 17.00’de ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bir dizi etkinlik planlanmıştır.

Bu etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtı’na Cumhuriyetimizin banisi Atamıza şükran ve minnet duygularımızın ifadesi anlamında, çelenk sunumu yapılacaktır. Akabinde ise “Bayramımız Kutlu Olsun Cumhuriyetimiz 100 Yaşında” konulu kutlama mesajımız açıklanarak çevrede bulunan vatandaşlarımıza ve özellikle çocuklarımıza şanlı bayrağımız ve “Cumhuriyetimiz 100 Yaşında” temalı afişimiz dağıtılacaktır. Katılım ve destek için tüm Çorumluları Atatürk Anıtı’na davet ediyoruz” diye konuştu.