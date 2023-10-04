Bugün 3 Ekim…

Bugün Türk Dünyası Günü…

Ve bugün Türklüğüyle gurur duyan Türklerin günü…

* * *

Yıl 1991…

Dünya siyaseti ve Türklük Dünyası için önemli bir yıl…

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) dağılıyor.

Bunun sonucunda Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını elde ediyor.

Bu önemli gelişme; Türk dış politikası açısından önemli bir fırsat doğuruyor.

Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığına denk gelen bu dönemde Türkiye, genç Türk Cumhuriyetleri ile iyi ilişkiler inşa etme çalışmalarına başlıyor.

Başlıyor da ne oluyor?

Hiç.

Özal’ın tüm çabalarına karşın tutarlı bir ilerleme olmuyor.

Bu çok önemli bir fırsattan ne yazık ki yararlanılamıyor.

İnsan bu noktada; “…Dış politika için bir Atatürk ve Atatürkçe taktikler gerekir.” demeden yapamıyor.

Dile kolay 32 yıl geçti aradan.

Türk kardeşlerimizle hâlâ sağlıklı bir ilişki kuramadık.

Ama Fellahların tümüyle senli benliyiz; parsel parsel satıyoruz onlara vatanımızı.

* * *

Neyse…

Yarım yamalak kurduğumuz kısmi bir ilişki var, ondan söz edelim.

Tarih 3 Ekim 2009

Nasıl kotarabildiysek(!) Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan devletleriyle “Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi’nin Kurulmasına İlişkin Nahçıvan Anlaşması’nı” imzalıyoruz.

Bu yüzeysel birliktelikle; 3 Ekim, Türk Dünyası Günü, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği günü olarak kabul ediliyor.

… …

Üzülüyor insan…

Elin Fellah’ına ülkemizin en güzide yerlerini parsel parsel satacak kadar senli benli oluyoruz ama ata topraklarımızda yaşayan kardeşlerimizle sağlıklı iletişim kuramıyoruz.

Savunmaya geldi mi savunma hazır; “Azerbaycan, Kazakistan ve de Kırgızistan’la 3 Ekim 2009 yılında anlaşma imzaladık ya!”

İmzaladık da ne oldu?

Hiç.

Koca bir hiç.

Nitekim Özal döneminde bile ilişkilerimiz inişli çıkışlı olmuştur.

Örneğin Özal, Karabağ sorunsalında ilkin Azerbaycan’ın Türkiye’den ziyade İran’a yakın olduğunu vurgulayarak Moskova’nın Bakü’ye müdahalesi karşısında sessiz kalmıştır.

Ancak daha sonra 20 Ocak 1990 tarihinde yaptığı açıklamada “Hata yaptım, Azeriler bizim öz ve öz kardeşlerimizdir” diyerek yanıldığını kabul etmiştir.

Özal’ın Azerbaycan’a karşı kırmış olduğu ikinci pot ise; “Onlar Şii, biz Sünni’yiz” diyerek Azerbaycan’ın yardım talebini geri çevirmiş olmasıdır.

… …

İşte biz buyuz…

Böyleyiz.

Bu kadarız.

Fellahlara bakışımız ve de ilgimiz malum, soydaşlarımıza bakışımız da bu işte…

Neymiş efendim 3 Ekim, Türk Dünyası Günüymüş.

Bakının, kulak kabartın bakalım bu özel ve anlamlı günden söz edecek tek bir lider çıkacak mı?

3 Ekim 2023