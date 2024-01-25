CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Yılmaz, yerel seçimde Çorum’da yüzde 60 üzerinde oy hedefi açıklayan Belediye Başkanı Aşgın’a karşılık verdi. Tuncay Yılmaz, “Anadolu'da güzel bir laf vardır. Aç tavuk kendini darı ambarında sanarmış.”dedi.

Yılmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklaması şöyle: “Anadolu'da güzel bir laf vardır. Aç tavuk kendini darı ambarında sanarmış. Şehrin hiç bir önemli sorununu çözemeyen, idare beş yıldır slogan belediyeciliğinden bir türlü icraat belediyeciliğine geçemeyenler yine bol kepçeden atıp tutmaya başladı. Soruyoruz nerede acemi birliği, nerede havaalanı, nerede hızlı tren, nerede nazım imar planı, nerede trafik master planı. Neredeler çoğalabilir. Kendine ve partisine güvenemeyip ittifaka güvenenler kaybedeceksiniz. Sandıkta yenileceksiniz. Yıllardır seçim kazanmak için vaat ettiğiniz her şeyi seçim sonu unuttuğunuz için yenileceksiniz. Çözüm Cumhuriyet Halk Partisi! Çözüm Halkçı Belediyecilik.”