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Eleştirileri, bakış açısı, akıcı konuşmaları ve güncel olaylara karşı bilgi birikimi, konulara hakimliği ile dikkati çeken CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, bu kez bağlama dinletisi sundu. Gitar, bağlama gibi müzik aletlerinde de ustalığını konuşturan Tuncay Yılmaz, Kargı’da müzik öğretmeni olarak görev yapan Orhan Barış Tunç ile birlikte kısa bir dinleti sundu.

Yılmaz, dinletisini; “Siyasetin ve yaz sıcaklarının bunaltıcı ortamından kısa süreli uzaklaşmak iyi geldi. Kusurlar af ola” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.