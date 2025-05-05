Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK martta enflasyonu, aylık yüzde 2,46, yıllık yüzde 38,10 olarak açıklamıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) nisanda enflasyonun aylık yüzde 3,21, yıllık 47,21 olduğunu açıklamıştı.

ENAG aylık enflasyonu 4,46 olarak açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 arttı. Yıllık enflasyon 73,88 oldu.

Geçen ay ENAG, mart ayı enflasyonunu yüzde 3,91 olarak, yıllık enflasyonu da yüzde 75,20 olarak açıklamıştı. TÜİK ise yıllık enflasyonu yüzde 38,10 olarak açıklamıştı.