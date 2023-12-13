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İmam Hatip Tatbikat Camisi'nde toplanan TÜGVA Çorum Şubesi üyesi gençler Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin acil insani ateşkes karar tasarısını ABD’nin veto etmesine tepkilerini dile getirdi.

TÜGVA İl Teşkilat Koordinatörü Ali Doğan burada yaptığı açıklamada, ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunun tescillediğini vurguladı.



Bundan sonra ABD’nin özgürlük, barış ve insan hakları gibi konularda hiçbir iddiasının olamayacağını belirten Doğan, “Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir” diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde 81 ilde toplanan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı eylemde insanlığın 18 bin Filistinlinin öldürülmesi karşısında artık susmaması gerektiğini vurgulayan Ali Doğan; “Dünya Amerika’ya hükmeden Siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Gazze için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi’nin ABD’nin vetosu ile insani ateşkes kararını alamadığını hatırlatan Doğan, esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep edilen kararın reddedilmesinin tüm dünyada tepki çektiğini vurguladı.

Bu ret kararının ABD halkının değil, hükümetini yöneten Siyonist yönetimin kararı olduğunu da hatırlatan Ali Doğan, ateşkes için BM’yi göreve davet ederken, Gazze kasaplarının bir gün hesap vereceğini sözlerine ekledi.