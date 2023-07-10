Gençler 7 hafta boyunca Kur'an-ı Kerim, Hz Muhammed (S.A.V)'in hayatı, temel dini bilgiler derslerinin yanı sıra futbol, voleybol, basketbol, yüzme, okçuluk, matrak, buz pateni, bowling akıl ve zeka oyunları sporlarını yapıp kültürel geziler ile de yaz aylarını dolu dolu geçirecekler.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, yaptığı açıklamada

“Her sene düzenlediğimiz kalitesiyle marka haline gelen Yaz Okulumuza bu sene de Bismillah diyerek başladık. Düzenlediğimiz yaz okulu vesilesiyle Gençlerimiz yaz aylarını dolu dolu geçiriyorlar. Tek düze yoğun ders anlatımından ziyade gençlerimizle interaktif bir şekilde dersler işleyerek hem öğretiyoruz hem de eğlendiriyoruz” dedi.