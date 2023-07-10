Gençler 7 hafta boyunca Kur'an-ı Kerim, Hz Muhammed (S.A.V)'in hayatı, temel dini bilgiler derslerinin yanı sıra futbol, voleybol, basketbol, yüzme, okçuluk, matrak, buz pateni, bowling akıl ve zeka oyunları sporlarını yapıp kültürel geziler ile de yaz aylarını dolu dolu geçirecekler.

Yöresel Çorum Mutfağı'nda 34 yöresel ürün servis edilecek Yöresel Çorum Mutfağı'nda 34 yöresel ürün servis edilecek

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, yaptığı açıklamada

“Her sene düzenlediğimiz kalitesiyle marka haline gelen Yaz Okulumuza bu sene de Bismillah diyerek başladık. Düzenlediğimiz yaz okulu vesilesiyle Gençlerimiz yaz aylarını dolu dolu geçiriyorlar. Tek düze yoğun ders anlatımından ziyade gençlerimizle interaktif bir şekilde dersler işleyerek hem öğretiyoruz hem de eğlendiriyoruz” dedi.

tugva 100723 (2)