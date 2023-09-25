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“Bu Benim Öyküm”, “Ah Ellerim Kırılaydı” ve “Kahverengi Gözlerin” gibi şarkılarıyla tanınan tanınmış sanatçı Tuğçe Kandemir, Çorum Belediyesi'nin yaz konserleri kapsamında ilimizde sahne alacak.

Daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahne alması beklenen ancak ilimizdeki Şehit haberi nedeni ile ileri bir tarihe ertelenen konserin 3 Ekim 2023 Salı akşamı saat 21.00’de 00'da Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacağı açıklandı.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada en güzel şarkılarını hayranları için seslendirecek olan Tuğçe Kandemir konserine tüm Çorum halkı davet edildi.