Sungurlu’nun sevilen ve tanınan genç mimarı Enes Özkan ve Tuğba Şimşek hafta sonu düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Mavi Ocak Latibule’deki düğünde genç çift bir ömür mutluluğa ‘evet’ dedi. Çiftin bu mutlu gününde dostları ve sevenleri yalnız bırakmazken, düğüne siyaset ve iş dünyasının yanı sıra yoğun katılım oldu.

İLYAS ÖZKAN TEŞEKKÜR ETTİ

İlyas Özkan, düğünün ardından bir mesaj yayımlayarak, “Kıymetli sevgili dostlar, Mavi Ocak Tesislerinde oğlumuz Enes ve kızımız Tuğba’nın düğün törenine teşrifleri ile bizleri onura eden, mutluluğumuzu bizlerle paylaşan tüm dostlarımıza ve katılımcılara canı gönülden teşekkür ederiz. Bizzat evimize gelen, mutluluğumuza ortak olan ve düğüne çeşitli sebeplerden dolayı katılamayıp telefon internet mesaj aracılığı ve telgrafları ile bizleri onurlandıran, çiçek ve çelenk göndererek bizleri gururlandıran tüm dost akraba ve tanıdıklarımıza bu mutluluğu bizlerle paylaşan tüm gönül dostlarına ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliriz iyi ki varsınız.

Bu arada düğünümüze katılarak bizleri onure eden siyasi partilerin başkan ve yöneticilerine, kamu kurum ve kuruluş yetkililerine, sivil toplum başkan ve yöneticilerine, kanaat önderlerine, dernek başkan ve yöneticilerine de ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sizlerle bu mutlu günümüzde beraber olduğumuz ve bu mutlu günümüzü hep beraber yoğun bir katılımla kutladığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu mutluluğu ve şansı bu vesileyle bizlere yaşatan mutluluğumuza doğrudan yada dolaylı yoldan katılan tüm dostlara canı gönülden teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Editör: RIFAT KARA