TÜBİTAK 2204-B Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Biyoloji alanında Türkiye ikinciliği elde eden BİLSEM öğrencileri Ömer Kaan Fidan ve Eymen Şimşek, danışman öğretmenleri Dr. Mehmet Fidan ile birlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar eşliğinde Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Vali Çalgan, bilimsel çalışmaların desteklenmesinin ve genç yeteneklerin geleceğe hazırlanmasının önemine vurgu yaptı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ