Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 5'i deprem bölgesini kapsayan toplam 64 ilde açık satış usulüyle 20 bine yakın konutu satışa sunacak. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

‘AMAÇ KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRMEK’

Bakan Kurum, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu proje, orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşuyor. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek ve deprem riskine karşı vatandaşlarımıza güvenli yuvalar kazandırmaktır” dedi.

ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

Ödeme planı ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, “3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50, peşinatım var diyebilirsiniz; ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. 'Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim' diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Yani yeni, sağlam, sosyal altyapısı, olan binalara baktığınızda neredeyse, kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek” diye konuştu.

‘KAYITLI BİR EVİNİZİN OLMAMASI GEREKİYOR’

Satış şartıyla ilgili de konuşan Bakan Kurum, “Burada satış şartı şu; eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor. Evi olmayana burada öncelik vermek istedik. Çünkü istiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. Burada 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ÇORUM'DA 157 KONUT

Bakan Kurum'un açıklamalarının ardından TOKİ, Çorum'da satışa çıkarılacak konutları da duyurdu. Kampanya kapsamında Çorum'da 157 konut satışa çıkarılacak. Bayat Yotukçu Mahallesi TOKİ projesinde toplam 44 konut, İskilip Hacıpiri Mahallesi’nde 50 konut, Osmancık Gemici Mahallesi'ndeki 5. Etap projesinde 41 konut ve Sungurlu Manastır Mahallesi'nde 22 konut satışa çıkacak.

SATIŞLAR BUGÜN BAŞLAYACAK

Satış duyurusunda TOKİ tarafından üretilen ya da üretilmekte olan projeler kapsamında

yer alan konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme-satın alma imkanı ile satışa sunulacağı belirtildi. Konutların satış takvimi ile ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, “Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek. Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, TOKİ'nin web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı hattan bilgi alabilecek” ifadelerine yer verildi.

İŞTE İLÇE İLÇE KONUT LİSTESİ

BAYAT İLÇESİ YOTUKÇU MAHALLESİ 107 ADET KONUT PROJESİ İÇİN TIKLAYIN

İSKİLİP İLÇESİ, HACIPİRİ MAHALLESİ, 265 ADET KONUT PROJESİ İÇİN TIKLAYIN

OSMANCIK İLÇESİ GÜRLEYİK (GEMİCİ) MAHALLESİ 5. ETAP 236 ADET KONUT PROJESİ İÇİN TIKLAYIN

SUNGURLU İLÇESİ MANASTIR MAHALLESİ 364 ADET KONUT PROJESİ İÇİN TIKLAYIN