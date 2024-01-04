Afacan, insan sağlığını tehdit eden önemli bir soruna dikkat çekmek, toplumu bilinçlendirmek ve tedbirleri vurgulamak amacıyla her yıl 1-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüberküloz (Verem) Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, “Toplum sağlığını korumak adına tüberküloza karşı bilinçli olmak ve alınacak önlemleri bilmek büyük bir önem taşımaktadır” diyen Afacan, şunları dile getirdi:

“Bu hafta, halkımızı tüberkülozun belirtileri, korunma yolları ve erken teşhis konusunda bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmekte olup, herkesin bu etkinliklere katılımını teşvik etmek istiyoruz.

Tüberküloz, erken teşhis ve etkili tedavi ile kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Bu sebeple, belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Ayrıca, kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, risk altındaki grupların düzenli sağlık kontrollerini yapmalarını sağlamak ve toplum olarak dayanışma içinde olmak, tüberkülozun yayılmasını engellemek adına kritik adımlardır.

Çorum Eczacı Odası olarak, Tüberküloz Haftası'nın bu yılki teması olan "Tüberküloz ve İnsan Hakları"na dikkat çekiyor ve herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Sağlığımızı korumak ve toplumumuzu tüberkülozdan arındırmak için birlikte hareket etmeli, farkındalığı artırmalı ve önlemleri hayata geçirmeliyiz.”