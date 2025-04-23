Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

23 Nisan 1920 gününün Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en anlamlı simgelerinden biri olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk halkının büyük bir inanç ve kararlılıkla, kendi kaderini tayin etme hakkını kazandığını ve TBMM’yi kurarak milli iradesinin gücünü tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Karadaş ve Başaranhıncal, “Bu tarih, sadece bir meclisin açılışı değil, aynı zamanda halkın, egemenliğin yalnızca halkta olduğuna olan inancının somut bir göstergesi ve milletin birlik içinde geleceğe doğru attığı güçlü bir adımdır. TBMM, kurulduğu ilk günden itibaren Türk milletinin sesini duyuran, bağımsızlık yolunda atılmış en önemli adımın teminatı olmuştur. 23 Nisan, sadece bir milli bayram değil, aynı zamanda tüm dünya çocuklarının bayramıdır. Çünkü bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ithaf edilmiştir. Atatürk, “Sizler, yarının büyükleri ve Cumhuriyetimizin teminatısınız” diyerek, çocuklarımıza verdiği önemin altını çizmiş, onları sadece ülkemizin değil, tüm insanlığın geleceği olarak görmüştür. Bu yüzden 23 Nisan, çocuklarımızın mutluluğu, eğitimi ve refahı için atılacak her adımın önemli olduğu bir gün olarak kutlanmaktadır” dedi.

Çocuklarımızın sadece bugünün bireyleri değil, aynı zamanda yarının liderleri, bilim insanları, sanatçıları, eğitimcileri ve tüm toplumun değerli üyeleri olduğunu da hatırlatan Erol Karadaş ve Çetin Başaranhıncal yayınladıkları mesajın devamında şu görüşlere yer verdi: “Onlara, iyi bir eğitim vermek, onları doğru değerlerle yetiştirmek ve topluma katkı sağlayacak bireyler olarak hayata hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için canını feda eden İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Editör: Haber Merkezi