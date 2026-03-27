Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile PR Danışmanlık Şirketi iş birliğinde “Yatırım Teşvik Belgesi Uygulama Süreçleri ve Yaşanılan Sorunlar” konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminere PR Danışmanlık KOBİ Danışmanı Atilla Merzifonlu ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Teşvik Danışmanı Eylem Keskin konuşmacı olarak katıldı. Programda yatırım teşvik belgesi başvuru süreçleri, uygulama aşamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılara ayrıca güncel mevzuat değişiklikleri ve teşviklerden daha etkin yararlanma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Yoğun ilgi gören seminerde, soru-cevap bölümünde katılımcıların merak ettiği konulara açıklık getirilerek uygulamaya yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ