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TSO Başkanı Başaranhıncal, Çorum Valiliği görevine atanan Doç. Dr. Dağlı’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başaranhıncal, “Kadirşinas insanlarımızın yaşadığı Medeniyetin Beşiği ve Anadolu Kaplanı olarak bilinen Çorum’umuza hoş geldiniz. Valimizin daha önceki görev yaptığı yerlerde önemli projelere imza atması ve başarılarıyla anılması ilimiz adına bizleri sevindirmiştir. Umut ediyoruz ki aynı başarılı çalışmaları ilimizde de sürdürecektir. Ziyaret sırasında Valimize Odamız ve ilimiz ekonomisi adına bilgiler alışverişinde bulunduk. İlimizin kalkınması ve ekonomimizin büyümesi adına atacağımız her adımda Valimizle birlikte hareket edeceğimize inanıyoruz. Bizleri kabulünden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Vali Zülkif Dağlı Çorum’u Çorum yapan temel dinamiklerden en önemlisinin sanayicinin örgütlü olarak bir araya geldiği aynı zaman da bir kamu kurumu niteliğinde olan TSO’nun önemine dikkat çekti.

Çorum’a ilişkin hedeflerini istişare etmek üzere yapacakları görüşmeleri birer fırsata dönüştürme gayreti içinde olacaklarını söyleyen Vali Dağlı; “Ben değerli TSO başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, hem vilayetim, hem Çorumlu hemşerilerim adına şükran duygularımla başarı diliyorum. Zira onların başarıları Çorum’un başarısı anlamına gelecek. Onlar adım attıkça inşallah onların adımlarına paralel adımlar başta Valilik olmak üzere diğer tüm hizmet kurumlarınca birlikte atılacak, böylece el birliği ile Çorum’u inşallah hedeflediğimiz, arzuladığımız Çorum’u hak ettiği gerçek yere getirme gayreti içerisinde olacağız. Biz gayret ettikçe mutlaka karşılığı da gelecek. Bundan hepimiz mutlu olacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, Başaranhıncal ve yönetimine teşekkür etti.