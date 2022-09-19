Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir süre görüşen CHP Milletvekili Tufan Köse çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Nazik ziyareti için Milletvekili Köse’ye teşekkür eden TSO Başkanı Başaranhıncal; “1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin iş dünyamıza hayırlı olması temennisiyle ziyarette bulunan Çorum Milletvekili Tufan Köse'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

