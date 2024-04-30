Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde faaliyet gösteren Kısmet Lokantası, en lezzetli yemekleri en hesaplı şekilde Çorumluların hizmetine sunmanın kıvancını yaşıyor.

Kısmet Lokantası’nda tabldot usulü 5 çeşit yemek 75 liradan veriliyor. Usta eller tarafından hazırlanan çorbalar, sıcak ve soğuk yemekler, tam olarak Çorum halkının damak zevkine hitap ediyor.

Fırın kebap ve pide çeşitleriyle de hizmet veren Kısmet Lokantası’nda, bu siparişler için üç çeşit meze ve salata da ikram ediliyor.

Kısmet Lokantası, güleryüzlü hizmet anlayışıyla sabah saat 07.00’den akşam saat 20.00’ye kadar açık.