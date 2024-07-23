TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal katılmazken, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri hazır bulundu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp kabul edilmesinin ardından dilek temenniler bölümü ile son buldu.

Bu bölümde söz alan TSO Meclis Üyesi Fikret Tepençelik, enflasyon muhasebesi ve enflasyon muhasebesinin sanayici ve işletmelere getirdiği vergisel yükümlülükler hakkında, bu vergilendirilmelerin hem işletmelerin hem de meslek mensuplarının iş yükünün yoğun olması nedeniyle geçici vergi dönemlerinde yapılmaması gerektiği ve yılda bir kez yapılması gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda daha sonra ise misafir olan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Bölge Müdürü Coşkun Tüfenkçi “Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi” hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR