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TSO Meclis Başkanı Karadaş, Yönetim Kurulu Başkanı Başaranhıncal ve beraberindeki heyet bu ülkede ilk ziyaretini ise Çorumlu hemşehrimiz Türkiye’nin Azerbaycan Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’ya yaptı.



Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ile görüşen Çorum heyetinin ziyaretinde Ticaret ve Tarım müşavirleri de yer aldı. Görüşmede Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin geldiği mükemmel seviye, ticaret ve yatırım imkanları hakkında istişarede bulunan Çorum heyeti Büyükelçi Bağcı’ya çalışmalarında başarı dileklerini iletti.



Karadaş ve Başaranhıncal, Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı’nın kendilerine gösterdiği ilgi, alaka, misafirperverliği için teşekkür ederken, Büyükelçi Bağcı da hemşehrilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek: “Ziyaretimize gelen değerli dostlarım, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve beraberindeki heyete ediyorum” dedi.