Zeynep Atakan’ın eşi, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Yener Atakan’ın babası olan Türker Atakan’ın cenazesi, bugün öğle namazından sonra, yaşamakta olduğu Bodrum Turgutreis Kadıkalesi’nde toprağa verilecek.

Babasının kamu görevi nedeniyle Manisa Alaşehir’de doğan ve DTCF Tiyatro Bölümü’nü bitiren Türker Atakan, 1968 yılında TRT Ankara TV’de göreve başladı. Yayın Şefliğinden Reklam Dairesi Başkan Yardımcılığına kadar çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda bir yıl Kıbrıs’ta görev yaptı ve Gazi oldu. Sürekli Basın Kartı sahibiydi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.