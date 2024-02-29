Çöphüseyinoğlu ilk olarak Traktörcüler Sitesi’ni ziyaret ederek, sitede faaliyet gösteren esnaflara hayırlı işler ve bol kazançlar dilerken ayrıca 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için destek istedi.

Traktörcü esnafı tarafından da yoğun ilgiyle karşılanan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu sitede yaprak kıpırdamadığını görürken, ağırlaşan ekonomik şartların her kesimi etkilediği gibi traktörcü esnafını da etkilediğine şahit oldu.



Traktörcü esnafının sorunlarını ve yerel yönetimlerden beklentilerini dinleyen Çöphüseyinoğlu, gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı tüm traktörcü esnafına teşekkür etti. Ziyaret ettiği birçok iş yeri sahibinden destek gören Çöphüseyinoğlu, siteden mutlu bir şekilde ayrıldı.

CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu daha sonra çevre yolunda hizmet veren traktör bayileri ve servislerinden New Holland Çorum Bayii Sahibi Selahattin Karakaş, Ceylanlar Massey Ferguson Bayii Sahibi Mehmet Ceyhan, Çakır Traktör Sahibi Oktay Çakır ve Türk Traktör Case Bayii Sahibi Muharrem Topaktaş’ı da ziyaret ederek, hal hatır sordu. Firma yetkilileri ve personelleri ile sohbet eden Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve bazı parti yöneticileri de eşlik etti.